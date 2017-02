活得更健康：研究指乳腺組織密度高成乳癌元兇

By

【KTSF 歐志洲報導】

一項針對20萬名中年婦女做的研究發現,乳腺組織密度高是婦女最容易患有乳癌的因素。

舊金山的婦女健康中心裡頭,沿著走廊的瓷磚都是乳癌病人設計的,她們許多已經離世。這裡的不少乳癌病人也都是全國參與研究的20萬名婦女之一,她們的年齡介於40至74歲。

研究發現,婦女乳房乳腺組織密度比較高,她們比一般婦女患乳癌的機率高出四倍,遠高於其他如過度肥胖、年過30歲的初次產婦和遺傳等因素。

乳腺組織密度是高或低 ,必須靠乳房X光來鑑定,從而列出四個組別,當中的A和B組屬於脂肪佔乳房的大部分,而C和D組則是乳腺組織佔大部分。

加州和美國另外26個州都有立法,醫生要是在乳房X光照相中發現病人乳房乳腺組織至密(腺體密度高),就必須通知病人,而什麼時候應該開始照乳房X光?

舊金山加大疾病學研究生Natalie Eggmann認為,這題目很有爭議。美國預防服務組目前指示女性50歲起應開始照乳房X光,而40到50歲的婦女應與醫生討論何時開始做檢查。

一些乳房乳腺密度較高的婦女可以服用藥物來預防乳癌,但醫生並不建議增加體內的脂肪,Eggmann解釋,肥胖或過度肥胖的婦女,其乳房密度傾向於較低,但她們患乳癌的機率卻較高,所以我們不建議婦女靠增肥來減低乳腺密度。

醫生建議,增加體能活動,避免服用更年期後荷爾蒙藥物,避免喝酒,以便降低乳腺密度。

