丹麥駐華大使館發文 呼籲中國人幫忙吃丹麥生蠔（視頻）

By

【i-CABLE】 丹麥一個海邊小鎮,近年遇到「外敵」入侵,就是這些太平洋生蠔,估計這裡有500噸生蠔,平均每平方米有300隻,科學家、漁民和丹麥自然保護局都束手無策。

沒錯,而且問題已嚴重到要找外國援助,丹麥駐華大使館在微博發文,向中國人訴苦,笑說「生蠔簽證」未推出前,提供活捉生蠔速成教程,由地圖、工具裝備到品嚐方式俱全,邀請大家幫幫忙。

有網民指只要開放簽證,兩年就可吃光生蠔,有人直接問想吃到幾級保護物種呢?亦有人指空投十萬中國「吃貨」,一個月可掃平海岸線。

數日間,中國人對丹麥的熱情,可說是史無前例地澎湃,為何大家對外國生蠔如此傾慕,只因國內吃不到,在北京街市海鮮舖,法國、美國生蠔25至28元一隻,這些國產的只售6至8元,吃盡多國生蠔的西餐廳採購經理武先生怎樣選,連海鮮店老闆也這樣說,

記者就開生蠔,看看開蠔過程中看它們有否分別,老闆指蠔的外表難以分辨,有不法商人會將國產和進口生蠔混在一起出售,但一吃就會分辨到,記者買了一些回來打開看看。

開了這盆蠔,很明顯的分別是這兩隻是國產蠔,這隻就連老闆也不知道哪裡出產,只知道是國產,這隻來自廣東,看見它明顯比其他蠔,例如法國的大很多和肥美很多,就算這隻美國蠔也算大,但也不及國產蠔那麼肥,但由於老闆也說了國產蠔不可生吃,所以我也不準備嘗試了。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。