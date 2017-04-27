丹麥駐華大使館發文 呼籲中國人幫忙吃丹麥生蠔（視頻）

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【i-CABLE】 丹麥一個海邊小鎮，近年遇到「外敵」入侵，就是這些太平洋生蠔，估計這裡有500噸生蠔，平均每平方米有300隻，科學家、漁民和丹麥自然保護局都束手無策。

沒錯，而且問題已嚴重到要找外國援助，丹麥駐華大使館在微博發文，向中國人訴苦，笑說「生蠔簽證」未推出前，提供活捉生蠔速成教程，由地圖、工具裝備到品嚐方式俱全，邀請大家幫幫忙。

有網民指只要開放簽證，兩年就可吃光生蠔，有人直接問想吃到幾級保護物種呢？亦有人指空投十萬中國「吃貨」，一個月可掃平海岸線。

數日間，中國人對丹麥的熱情，可說是史無前例地澎湃，為何大家對外國生蠔如此傾慕，只因國內吃不到，在北京街市海鮮舖，法國、美國生蠔25至28元一隻，這些國產的只售6至8元，吃盡多國生蠔的西餐廳採購經理武先生怎樣選，連海鮮店老闆也這樣說，

記者就開生蠔，看看開蠔過程中看它們有否分別，老闆指蠔的外表難以分辨，有不法商人會將國產和進口生蠔混在一起出售，但一吃就會分辨到，記者買了一些回來打開看看。

開了這盆蠔，很明顯的分別是這兩隻是國產蠔，這隻就連老闆也不知道哪裡出產，只知道是國產，這隻來自廣東，看見它明顯比其他蠔，例如法國的大很多和肥美很多，就算這隻美國蠔也算大，但也不及國產蠔那麼肥，但由於老闆也說了國產蠔不可生吃，所以我也不準備嘗試了。

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