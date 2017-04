參院民主黨人響應拉布戰 封殺特朗普大法官提名

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名案週一在國會參議院司法委員會過關,民主黨人表明要拉布力阻提名案提上全院議程,共和黨人考慮動用所謂的’核子選項’來確認Neil Gorsuch的提名。

參議院司法委員會週一以黨派路線來投票,結果11名共和黨人投贊成票,9名民主黨人投反對票情況下,通過聯邦法官Gorsuch出任聯邦最高法院大法官。

特朗普提名保守派的Gorsuch,接替因病去世的保守派大法官Anthonin Scalia。

Gorsuch 提名案下一步會在本週五,提交參議院全院審議,參議院民主黨領袖舒默已表明到時會展開拉布戰,誓要在議事程序中封殺Gorsuch的提名 ,民主黨人紛紛響應 。

民主黨參議員Dianne Feinstein說:”基於Gorsuch法官的司法紀錄,在法院的表現和他參院的作證筆錄的問題,我不支持這提名。”

民主黨參議員Patrick Leahy亦說:”我不會也不能支持這提名。”

到時共和黨需要得到8名民主黨人倒戈,才能凑夠 60票通過議事程序,提上全院議程,至今只得4名民主黨人反對拉布,在不夠票剪布的情況下,共和黨人唯有打破傳統慣例,採用所謂的 ‘核子選項’,只需要簡單多數的51票贊成,就可以強行將Gorsuch 提名案提上議程。

有輿論指出,共和黨如果一意孤行,用上核子選項,不但會自打嘴巴,否定以前在民主黨主導參議院時,共和黨人在核子選項的反對立場,也會開了先例,今後民主黨人重新掌權,也可以用核子選項,不理議事程序,強行通過某些議案。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。