民主黨全國委員會向紐約曼克頓聯邦地方法院提出民事訴訟,控告特朗普競選陣營、俄羅斯以及維基解密網站串謀干擾2016年美國大選,以幫助特朗普勝出。

訴訟指 ,民主黨全國委員會的電腦伺服器受到大量黑客入侵,特朗普陣營、俄羅斯和維基解密網站是幕後黑手。

在2016大選期間,DNC的電郵透過維基解密網站對外公開,而特朗普經常使用這些電郵,來嘲笑當時的競選對手希拉莉。

DNC主席指控,在2016大選期間,俄國夥同特朗普陣營,向美國民主全力發動網攻,這種借助外來勢力來幫助自己勝選的做法,是構成”前所未有的背叛行為”。

