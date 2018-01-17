國土安全部長作證指特朗普沒用”屎坑國”形容海地

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【KTSF】

針對特朗普總統較早時與兩黨議員開會討論移民政策時，指海地、薩爾瓦多及非洲國家是”屎坑國”，質問為何讓這些國家的人移民來美國，事情曝光，引來國內外強烈的非議，當天在場的聯邦國土安全部女部長週二在國會作證受到議員的質詢，但她聲稱她沒有聽過特朗普講過這些粗話。

國土安全部長Kirstjen Nielsen週二宣誓作證，受到議員猛烈砲轟，質問特朗普有否用上”屎坑國”來形容某些國家。

Nielsen回答說：”我沒有聽到那字眼，我沒記起那個字，我不記起這樣分類非洲國家。”

有議員問他是否可能在會上說出那字，只是她沒聽到，Nielsen回答說，甚麼都有可能。

這位國土安全部長又說，特朗普正如其他開會的國會議員一樣，有使用強硬的用詞。

不過有議員就激動地批評她的回答，說不記得特朗普所講的粗話。

民主黨參議員Cory Booker說：”當Dick Durbin致電我，我氣得要哭， 聽到他所言，而你沒感到傷害和痛苦，你不理會我同事的提問，你表示已回答了提問，現時數以百萬計人受到傷害，因為擔心白宮發生的事，這些我不能接受，國家也面對威脅，有人策劃中，我接到死亡威脅為了知道實況。”

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