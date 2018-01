國土安全部長作證指特朗普沒用”屎坑國”形容海地

By

【KTSF】

針對特朗普總統較早時與兩黨議員開會討論移民政策時,指海地、薩爾瓦多及非洲國家是”屎坑國”,質問為何讓這些國家的人移民來美國,事情曝光,引來國內外強烈的非議,當天在場的聯邦國土安全部女部長週二在國會作證受到議員的質詢,但她聲稱她沒有聽過特朗普講過這些粗話。

國土安全部長Kirstjen Nielsen週二宣誓作證,受到議員猛烈砲轟,質問特朗普有否用上”屎坑國”來形容某些國家。

Nielsen回答說:”我沒有聽到那字眼,我沒記起那個字,我不記起這樣分類非洲國家。”

有議員問他是否可能在會上說出那字,只是她沒聽到,Nielsen回答說,甚麼都有可能。

這位國土安全部長又說,特朗普正如其他開會的國會議員一樣,有使用強硬的用詞。

不過有議員就激動地批評她的回答,說不記得特朗普所講的粗話。

民主黨參議員Cory Booker說:”當Dick Durbin致電我,我氣得要哭, 聽到他所言,而你沒感到傷害和痛苦,你不理會我同事的提問,你表示已回答了提問,現時數以百萬計人受到傷害,因為擔心白宮發生的事,這些我不能接受,國家也面對威脅,有人策劃中,我接到死亡威脅為了知道實況。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。