兩黨在移民議題上未有共識 開支法案仍未通過

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【KTSF 江良慧報導】

由於兩黨議員與白宮仍然在多項移民議題上有爭議，國會至今仍未能通過開支法案，為避免聯邦政府會局部停止運作，共和黨人準備已持續決議通過臨時撥款，把限期再延續到2月中，不過他們是否有足夠票數，就仍然是未知之數。

為了要避免聯邦政府局部關閉，共和黨人已經準備好後備方案，只需要有足夠票數就能通過。

眾議院議長賴恩說：”我希望在這事上大家保持頭腦清醒。”

建議中的方案讓政府有錢繼續運作至2月16日，把兒童健保計劃延續多6年，並把不受歡迎的、與奧巴馬健保有關的稅項再延遲。

不過，有保守派眾議員不支持短期開支法案，共和黨自由黨團主席Mark Meadows向記者表示，共和黨目前似乎不夠票，對於政府可能局部關閉，兩黨都互相指責是對方責任，共和黨認為民主黨不應該把有關夢想生的協議附加在開支法案。

賴恩說：”我認為不合理，他們阻擋對軍隊的撥款或截斷這些州分的撥款，他們這樣玩弄政治把戲，拉上不相干的議題，結果可能真的會失去兒童健保的撥款。”

白宮也立即附和，白宮發言人桑德斯說：”總統當然不想政府關閉，一旦發生，不用看別的地方，就看著民主黨。”

但民主黨堅持，除非DACA計劃得到部份解決，否則他們不會支持開支法案，他們更指出，既然共和黨掌控國會和白宮，他們可以自行通過臨時開支法案 。

民主黨眾議員Joseph Crowley說：”還剩兩天，我們的共和黨同僚，也是白宮缺乏領導的共謀者。”

參議院方面也密切留意事態發展，有參議院共和黨人已表明，不會支持短期開支案。



共和黨參議員Lindsey Graham已明言不會支持持續決議案。

Graham早前有份與兩黨同僚談出一個移民政策妥協方案，當中包括補救DACA計劃在內，但方案遭到特朗普拒絕，因為特朗普堅持，他簽署的任何移民法案，都不能撇甩美墨邊界圍牆，民主黨人於是也堅持除非有DACA補救計劃，否則他們不會支持開支預算案。

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