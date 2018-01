兩黨在移民議題上未有共識 開支法案仍未通過

By

【KTSF 江良慧報導】

由於兩黨議員與白宮仍然在多項移民議題上有爭議,國會至今仍未能通過開支法案,為避免聯邦政府會局部停止運作,共和黨人準備已持續決議通過臨時撥款,把限期再延續到2月中,不過他們是否有足夠票數,就仍然是未知之數。

為了要避免聯邦政府局部關閉,共和黨人已經準備好後備方案,只需要有足夠票數就能通過。

眾議院議長賴恩說:”我希望在這事上大家保持頭腦清醒。”

建議中的方案讓政府有錢繼續運作至2月16日,把兒童健保計劃延續多6年,並把不受歡迎的、與奧巴馬健保有關的稅項再延遲。

不過,有保守派眾議員不支持短期開支法案,共和黨自由黨團主席Mark Meadows向記者表示,共和黨目前似乎不夠票,對於政府可能局部關閉,兩黨都互相指責是對方責任,共和黨認為民主黨不應該把有關夢想生的協議附加在開支法案。

賴恩說:”我認為不合理,他們阻擋對軍隊的撥款或截斷這些州分的撥款,他們這樣玩弄政治把戲,拉上不相干的議題,結果可能真的會失去兒童健保的撥款。”

白宮也立即附和,白宮發言人桑德斯說:”總統當然不想政府關閉,一旦發生,不用看別的地方,就看著民主黨。”

但民主黨堅持,除非DACA計劃得到部份解決,否則他們不會支持開支法案,他們更指出,既然共和黨掌控國會和白宮,他們可以自行通過臨時開支法案 。

民主黨眾議員Joseph Crowley說:”還剩兩天,我們的共和黨同僚,也是白宮缺乏領導的共謀者。”

參議院方面也密切留意事態發展,有參議院共和黨人已表明,不會支持短期開支案。



共和黨參議員Lindsey Graham已明言不會支持持續決議案。

Graham早前有份與兩黨同僚談出一個移民政策妥協方案,當中包括補救DACA計劃在內,但方案遭到特朗普拒絕,因為特朗普堅持,他簽署的任何移民法案,都不能撇甩美墨邊界圍牆,民主黨人於是也堅持除非有DACA補救計劃,否則他們不會支持開支預算案。

