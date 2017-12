阿拉巴馬州參議院議席選舉 民主黨Jones擊敗Moore

By

週二舉行的阿拉巴馬州特別選舉,受到全國高度關注,因為競逐參議院議席的共和黨候選人Roy Moore受性騷擾醜聞纏身,開票結果出爐,民主黨候選人Doug Jones勝出,替代Jeff Sessions出任聯邦司法部長後留下的空缺。

開票結果週二晚出爐,首次競選公職的民主黨人Doug Jones獲得639,000票,得票率50.38%,以1萬票之差,打敗共和黨籍對手Roy Moore。

這是共和黨鐵票倉的阿拉巴馬州,25年來首次有非共和黨籍的參議員候選人獲勝。

特朗普總統在推特上表示,臨時提名選票是此次民主黨人勝出的關鍵,臨時提名票的比例不到2%。

此次選舉也視為明年國會中期選舉的風向球,現在參議院共和黨佔52席,民主黨與無黨派共佔48席,那怕失去一席都不得了。

阿拉巴馬州選民曾經兩度選Moore做該州最高法院大法官,但他並無完成任期,因為他曾經拒絕聯邦法庭指令,去移除州司法大樓的聖經十誡紀念碑,以及他反對執行同性婚姻法令。

Moore的核心支持者是白人和福音保守派人士,70歲的Moore捲入性醜聞風暴,多名女性指控他在30多歲擔任縣檢察官時,曾性騷擾未成年的她們,不過Moore皆否認這些指控,聲稱是對手的政治抹黑,在選前特朗普力挺他,而奧巴馬則挺Jones。

