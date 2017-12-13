阿拉巴馬州參議院議席選舉 民主黨Jones擊敗Moore

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【KTSF 林佩樺報導】

週二舉行的阿拉巴馬州特別選舉，受到全國高度關注，因為競逐參議院議席的共和黨候選人Roy Moore受性騷擾醜聞纏身，開票結果出爐，民主黨候選人Doug Jones勝出，替代Jeff Sessions出任聯邦司法部長後留下的空缺。

開票結果週二晚出爐，首次競選公職的民主黨人Doug Jones獲得639,000票，得票率50.38%，以1萬票之差，打敗共和黨籍對手Roy Moore。

這是共和黨鐵票倉的阿拉巴馬州，25年來首次有非共和黨籍的參議員候選人獲勝。

特朗普總統在推特上表示，臨時提名選票是此次民主黨人勝出的關鍵，臨時提名票的比例不到2%。

此次選舉也視為明年國會中期選舉的風向球，現在參議院共和黨佔52席，民主黨與無黨派共佔48席，那怕失去一席都不得了。

阿拉巴馬州選民曾經兩度選Moore做該州最高法院大法官，但他並無完成任期，因為他曾經拒絕聯邦法庭指令，去移除州司法大樓的聖經十誡紀念碑，以及他反對執行同性婚姻法令。

Moore的核心支持者是白人和福音保守派人士，70歲的Moore捲入性醜聞風暴，多名女性指控他在30多歲擔任縣檢察官時，曾性騷擾未成年的她們，不過Moore皆否認這些指控，聲稱是對手的政治抹黑，在選前特朗普力挺他，而奧巴馬則挺Jones。

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