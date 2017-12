阿拉巴馬州確認民主黨人Doug Jones奪參議院議席

By

阿拉巴馬州特別選舉終於塵埃落定,州政府確認該州25年來第一位民主黨人贏得該州的聯邦參議院席位。

阿拉巴馬州本月12日舉行特別選舉,以填補Jeff Sessions因為擔任聯邦司法部長而騰空出來的聯邦參議員席位。

在選戰中,民主黨籍的前聯邦檢察官,63歲的Doug Jones,對撼共和黨籍現任法官,70歲的Roy Moore,在選前Moore被指控性侵未成年少女,但他極力否認,並且堅持不退選。

到選舉完畢後,Jones勝出,Moore仍然不肯認輸。

他提出訴訟,質疑為何在一個以非洲裔為主要人口的縣,突然間多出這麼多人出來投票,是否是一種陰謀策略,他要求當局押後確認Jones的勝選,以及要求重新舉行特別選舉,結果巡迴上訴法庭週三裁定Moore敗訴。

Doug Jones週四正式獲得州長、州務卿和州司法部長確認,在特別選舉中,以多出兩萬票勝出。

對於Moore提出選舉舞弊的指控,阿拉巴馬州州務卿表示 ,將深入調查,以確保選舉是自由和公平進行。

州務卿又說,所收到的指控中,有部份並非事實。

Jones將於下週三宣誓就任,共和黨在參議院的席位將會改為51席,預料對明年的中期選舉有關鍵影響。

