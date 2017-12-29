阿拉巴馬州確認民主黨人Doug Jones奪參議院議席

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【KTSF 張麗月報導】

阿拉巴馬州特別選舉終於塵埃落定，州政府確認該州25年來第一位民主黨人贏得該州的聯邦參議院席位。

阿拉巴馬州本月12日舉行特別選舉，以填補Jeff Sessions因為擔任聯邦司法部長而騰空出來的聯邦參議員席位。

在選戰中，民主黨籍的前聯邦檢察官，63歲的Doug Jones，對撼共和黨籍現任法官，70歲的Roy Moore，在選前Moore被指控性侵未成年少女，但他極力否認，並且堅持不退選。

到選舉完畢後，Jones勝出，Moore仍然不肯認輸。

他提出訴訟，質疑為何在一個以非洲裔為主要人口的縣，突然間多出這麼多人出來投票，是否是一種陰謀策略，他要求當局押後確認Jones的勝選，以及要求重新舉行特別選舉，結果巡迴上訴法庭週三裁定Moore敗訴。

Doug Jones週四正式獲得州長、州務卿和州司法部長確認，在特別選舉中，以多出兩萬票勝出。

對於Moore提出選舉舞弊的指控，阿拉巴馬州州務卿表示 ，將深入調查，以確保選舉是自由和公平進行。

州務卿又說，所收到的指控中，有部份並非事實。

Jones將於下週三宣誓就任，共和黨在參議院的席位將會改為51席，預料對明年的中期選舉有關鍵影響。

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