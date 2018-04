中國多個省市人口減少 住屋需求降樓價續跌

【i-CABLE】

近年中國大城市都”求才若渴”,好似西安就推出史上最強招攬措施,派公安在火車站推銷大學生落戶,又出到各種優惠措施吸引人才,博士還可以享受安家補貼。

華北超東北多個省市都出現人口減少的情況,包括舊年多管齊下,驅趕外地人的首都北京,最直接的影響就是令北京樓價連續9個月下跌。

在北京通州街頭未有感受到首都副中心的繁華,住宅亦有不少沒有人入住的單位。據統計顯示,通州2月二手單位平均價約為38,000元(人民幣)一平方米,比去年同期下跌超過23%。

屋苑距離北京市政府通州新址不到十分鐘車程,去年每平方米賣7萬元,現在已跌穿5萬元。全北京樓價連續9個月下降,除了受禁止炒樓政策影響,北京人口減少亦影響了住屋需求,據統計,去年北京常住人口減少了2.2萬人。

人口減少的不只是北京,亦包括華北和東北多個省市,天津就下降了5.5萬人,更嚴重的是東北三省,除了未公布數據的黑龍江外,遼寧和吉林的常住人口分別少了超過9萬人和15.6萬人。

學者估計這三省因為缺乏經濟動力,而出現年輕勞動人口流失,那這班人都到哪裡去,答案是向南走,因為南方經濟持續增長,南方省份的 GDP 佔全國總量的超過六成,是改革開放以來最高。

各地都想吸引人才,西安就推出史上最強招攬措施,民警在火車站設服務站,向大學生推銷落戶西安。網傳西安招攬人才,門檻由準大學生起,落戶是否真的”易過借火”,西安多個派出所一片喜氣洋洋,民警服務周到,毋須親身辦理,連身份證正本都不用。

在推出新政以來,3個月就有21萬新增的西安戶籍人口,當中研究生以上學歷有332人,本科學歷的有6,107人。

一個戶籍有何吸引之處,西安配套措施都有不少,例如提供信用額度五十萬元的大學生創業貸款,博士可申請3年每月1,000元的租房補貼,大學生全部納入公租房,即類似公屋的保障範圍,博士更可以享受5年10萬元的安家補貼。

