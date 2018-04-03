中國多個省市人口減少 住屋需求降樓價續跌

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近年中國大城市都”求才若渴”，好似西安就推出史上最強招攬措施，派公安在火車站推銷大學生落戶，又出到各種優惠措施吸引人才，博士還可以享受安家補貼。

華北超東北多個省市都出現人口減少的情況，包括舊年多管齊下，驅趕外地人的首都北京，最直接的影響就是令北京樓價連續9個月下跌。

在北京通州街頭未有感受到首都副中心的繁華，住宅亦有不少沒有人入住的單位。據統計顯示，通州2月二手單位平均價約為38,000元（人民幣）一平方米，比去年同期下跌超過23%。

屋苑距離北京市政府通州新址不到十分鐘車程，去年每平方米賣7萬元，現在已跌穿5萬元。全北京樓價連續9個月下降，除了受禁止炒樓政策影響，北京人口減少亦影響了住屋需求，據統計，去年北京常住人口減少了2.2萬人。

人口減少的不只是北京，亦包括華北和東北多個省市，天津就下降了5.5萬人，更嚴重的是東北三省，除了未公布數據的黑龍江外，遼寧和吉林的常住人口分別少了超過9萬人和15.6萬人。

學者估計這三省因為缺乏經濟動力，而出現年輕勞動人口流失，那這班人都到哪裡去，答案是向南走，因為南方經濟持續增長，南方省份的 GDP 佔全國總量的超過六成，是改革開放以來最高。

各地都想吸引人才，西安就推出史上最強招攬措施，民警在火車站設服務站，向大學生推銷落戶西安。網傳西安招攬人才，門檻由準大學生起，落戶是否真的”易過借火”，西安多個派出所一片喜氣洋洋，民警服務周到，毋須親身辦理，連身份證正本都不用。

在推出新政以來，3個月就有21萬新增的西安戶籍人口，當中研究生以上學歷有332人，本科學歷的有6,107人。

一個戶籍有何吸引之處，西安配套措施都有不少，例如提供信用額度五十萬元的大學生創業貸款，博士可申請3年每月1,000元的租房補貼，大學生全部納入公租房，即類似公屋的保障範圍，博士更可以享受5年10萬元的安家補貼。

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