繼聯合航空(United Airlines)和JetBlue之後,又再有航空公司調升行李收費價格。

達美航空公司(Delta)調升了乘客的行李收費,第一件行李從原來的25元調升至30元,第二件則從原來的35元調升至40元。

公司表示,行李費用的提升是常規收費調整的一部分,而擁有Skymiles會員的乘客,如果購買頭等艙或使用American Express的Skymiles聯名信用卡購買機票,則繼續享受免行李費優惠。

而縱觀國內的航空公司,截止到現在為止,西南航空是唯一一間大型航空公司不收取乘客兩件及以下行李費用。

