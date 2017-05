達美疑超賣機位 南加夫婦拒讓出幼子機位被迫下機（視頻）

By

南加州一對夫婦表示,他們4月乘坐達美航空(Delta Airlines)的航機時,因為機位爆滿,被要求讓出年幼子女的其中一個座位,在他們拒絕時,有航空公司威脅說他們可能會因此坐窂。

事發於4月23日,相關視頻於週三上載社交網站Facebook,夫婦Brian Schear和Brittany Schear來自Huntington Beach,當天從夏威夷乘機回洛杉磯,事發後,他們與兩名分別只有一歲和兩歲的年幼子女被迫下機。

當時已接近凌晨,他們最後要忽忙找酒店渡宿,翌日再花了2,000元乘聯合航空客機回家。

Schear表示,幼子Grayson的機位原本是買給18歲兒子Mason,Schear在出發前決定另外買一張機票給Mason乘坐早一班客機回家,讓空出的機位可以裝上兒童汽車安全座椅,留給幼子坐。

登機後,機組人員對他們說,航班因為超賣機位,他們要讓出這個機位給其他乘客,而且原本的乘客並非乘坐機位的人,另外,有航空公司職員對他們說,根據航空管理局(FAA)的條例,兩歲兒童不應自行乘坐機位,而應該在整個航程中坐在家長的大腿上。

不過,有關說法是否屬實卻有待商榷,因為航管局和達美航空的網站似乎都建議家長應為兩歲以下的幼童另外購買機位,和使用合格的兒童安全裝椅。

Schear表示,Grayson出發往夏威夷時都是獨自乘坐一個機位,當時並沒有出問題,他說回程時,達美航空早已知道他會讓空出的機位給Grayson乘坐。

達美航空表示,已就事故接觸Schear一家,了解事發經過,達美航空也指出,他們被要求下機並非因為航機超賣,但卻沒有交待原因。

