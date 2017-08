By

【KTSF】

一名郵件送遞司機週日傍晚在舊金山南市場街(SOMA)路段被人偷去客貨車,車中郵件也一併被賊匪偷去。

事發於傍晚6時半左右,地點在Langton街首個街口,司機當時正在客貨車內分類郵件,一名年約40餘歲的男子趨近。

男子被指強搶司機的車匙,並聲稱他身上有槍,司機見狀立即奔跑離開,並致電報警。

警員與司機返回現場後,發現客貨車已不知所蹤。

司機在案中沒有受傷,警方尚未拘捕任何人。

