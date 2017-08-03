中國四川成都血液中心代表到訪舊金山灣區（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

來自中國四川成都血液中心的代表，目前正在灣區訪問，並到舊金山太平洋血液中心展開學習及交流活動。

舊金山太平洋血液中心（Blood Center of the Pacific）的代表，歡迎成都血液中心訪問團一行來參觀訪問 ，雙方就血液採集、供應，以及血庫管理互相交流和學習，由於血液過期也會報廢，因此血庫管理工作並不容易。

成都市血液中心主任傅雪梅說：”因為血液是一個非常稀缺的，用於搶救臨床用的必須品，而且每一個血液都有一定的保存時間，所以需要更多市民來獻血，而且要做到有計劃性，避免血液過期浪費。”

兩個血液中心於2013年達成初步合作協議，並展開互訪交流活動，這次是成都血液中心首次到訪舊金山灣區。

傅雪梅說，成都捐血站365天都開放，歡迎市民隨時來捐血，他們也會主動發短信給市民，鼓勵市民捐血，因此成都人的捐血意識在逐步增強。

傅雪梅說：”因為每年我們都要做活動和宣傳，讓更多的市民來獻血，到現在為止我們成都市每年大概都有20萬人次獻血，基本上都能保證臨床供應。”

很多民眾不願意捐血，是因為擔心會安全問題，血液中心如何消除民眾的擔憂呢？

傅雪梅說：”就是要做好宣傳，讓獻血的市民知道，獻血的時候是非常安全的，就是在獻血的過程當中，不會有任何傳染病的感染。”

而太平洋血液中心在灣區有13個捐血站，目前約有46,000名捐血者。

太平洋血液中心採集的血液樣本，將分送到灣區50多個醫療機構，供患者使用，如果想捐血的民眾，可以先上他們的網站登記預約，然後再到中心進行捐血的程序。

太平洋血液中心區域總監Nichole Anderson說：”一般需時一小時左右，你進來要先登記，然後接受篩檢，實際捐血過程通常是10到15分鐘。”

太平洋血液中心表示，由於亞裔是少數族裔，因此捐血的人也相對較少，中心鼓勵亞裔人士應多參與捐血活動，幫助有需要的人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。