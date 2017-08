中國四川成都血液中心代表到訪舊金山灣區（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

來自中國四川成都血液中心的代表,目前正在灣區訪問,並到舊金山太平洋血液中心展開學習及交流活動。

舊金山太平洋血液中心(Blood Center of the Pacific)的代表,歡迎成都血液中心訪問團一行來參觀訪問 ,雙方就血液採集、供應,以及血庫管理互相交流和學習,由於血液過期也會報廢,因此血庫管理工作並不容易。

成都市血液中心主任傅雪梅說:”因為血液是一個非常稀缺的,用於搶救臨床用的必須品,而且每一個血液都有一定的保存時間,所以需要更多市民來獻血,而且要做到有計劃性,避免血液過期浪費。”

兩個血液中心於2013年達成初步合作協議,並展開互訪交流活動,這次是成都血液中心首次到訪舊金山灣區。

傅雪梅說,成都捐血站365天都開放,歡迎市民隨時來捐血,他們也會主動發短信給市民,鼓勵市民捐血,因此成都人的捐血意識在逐步增強。

傅雪梅說:”因為每年我們都要做活動和宣傳,讓更多的市民來獻血,到現在為止我們成都市每年大概都有20萬人次獻血,基本上都能保證臨床供應。”

很多民眾不願意捐血,是因為擔心會安全問題,血液中心如何消除民眾的擔憂呢?

傅雪梅說:”就是要做好宣傳,讓獻血的市民知道,獻血的時候是非常安全的,就是在獻血的過程當中,不會有任何傳染病的感染。”

而太平洋血液中心在灣區有13個捐血站,目前約有46,000名捐血者。

太平洋血液中心採集的血液樣本,將分送到灣區50多個醫療機構,供患者使用,如果想捐血的民眾,可以先上他們的網站登記預約,然後再到中心進行捐血的程序。

太平洋血液中心區域總監Nichole Anderson說:”一般需時一小時左右,你進來要先登記,然後接受篩檢,實際捐血過程通常是10到15分鐘。”

太平洋血液中心表示,由於亞裔是少數族裔,因此捐血的人也相對較少,中心鼓勵亞裔人士應多參與捐血活動,幫助有需要的人。

