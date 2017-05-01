五一勞動節全球多國爆示威活動 釀警民衝突

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【KTSF 馮政浩報導】

全球多個國家週一都有五一示威活動，當中有些演變成暴力衝突。

在不到一個星期，法國就會舉行總統複選，而巴黎的五一遊行本來是和平氣氛，以及為支持的候選人站台，但有幾百人轉為抗爭，向警察投擲汽油彈和物體，警察發射催淚彈將暴力者驅散。

這些人主要來自過往組織反政府示威的人士，而週一巴黎的勞動節示威，主要由工會牽頭，他們在總統選舉的立場是阻止極右派國民陣線的勒龐當選，有些就更要求工人投中間路線的馬克龍的票。

但有左翼人士認為，馬克龍較為支持商家，可能會減少對工人階級的保護。

在初選獲兩成選票，但在第一輪投票出局的左翼候選人美朗松都有參加遊行，他手上握有700萬票，目前還沒有向支持者發出複選投票指示，他表示不會支持勒龐或者馬克龍。

而在南美洲，同樣有勞動節遊行涉及暴力，在委內瑞拉首都卡拉卡斯，過去一個月支持和反對總統馬杜龍的兩派已經不斷衝突，在週一的遊行有反政府人士暴力對抗，警察要發放催淚彈對付。

而智利首都聖地牙哥示威者帶著提倡工人權益的標語遊行，本來尚算平和，但小部分人向警察擲石，並在現場防火，警方要出動催淚彈和水炮車驅散群眾。

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