五一勞動節全球多國爆示威活動 釀警民衝突

全球多個國家週一都有五一示威活動,當中有些演變成暴力衝突。

在不到一個星期,法國就會舉行總統複選,而巴黎的五一遊行本來是和平氣氛,以及為支持的候選人站台,但有幾百人轉為抗爭,向警察投擲汽油彈和物體,警察發射催淚彈將暴力者驅散。

這些人主要來自過往組織反政府示威的人士,而週一巴黎的勞動節示威,主要由工會牽頭,他們在總統選舉的立場是阻止極右派國民陣線的勒龐當選,有些就更要求工人投中間路線的馬克龍的票。

但有左翼人士認為,馬克龍較為支持商家,可能會減少對工人階級的保護。

在初選獲兩成選票,但在第一輪投票出局的左翼候選人美朗松都有參加遊行,他手上握有700萬票,目前還沒有向支持者發出複選投票指示,他表示不會支持勒龐或者馬克龍。

而在南美洲,同樣有勞動節遊行涉及暴力,在委內瑞拉首都卡拉卡斯,過去一個月支持和反對總統馬杜龍的兩派已經不斷衝突,在週一的遊行有反政府人士暴力對抗,警察要發放催淚彈對付。

而智利首都聖地牙哥示威者帶著提倡工人權益的標語遊行,本來尚算平和,但小部分人向警察擲石,並在現場防火,警方要出動催淚彈和水炮車驅散群眾。

