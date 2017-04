By

【KTSF 吳倩妤報導】

北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男,在馬來西亞被殺案,兩名女被告提堂。

兩名女被告分別來自印尼及越南,她們身穿避彈衣,由多名警員押送往雪邦地方法院,現場保安嚴密有大批警員持槍戒備。

兩人涉嫌在2月使用神經毒劑殺死金正男,但印尼裔被告的律師指,她當時不知道金正男身份,以為只是惡作劇無意傷害對方。

案件將轉交高等法院延至5月30日繼續審理,若罪名成立最高可判處死刑。

