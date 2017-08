By

俄羅斯莫斯科一班涉嫌觸犯劫殺的被告,押往法庭期間襲擊警衛,逃走時與接報的警員駁火,其中3名被告死亡,另外4人受傷。 事發後,警方疏散市郊地區法院內的民眾,穿上避彈衣的軍警入內調查。事發在星期二,5名鎖上手銬的被告手扣,由兩名警衛押解,搭升降機前往法庭時發難,襲擊警衛,搶走對方武器。 5人逃走,與趕至增援的警員駁火超過20槍,其中3名被告中槍死亡。 莫斯科檢察部門將調查事件,包括是否有人違反押解程序,案中數名被告都是來自中亞地區,他們聯同其他同黨,涉嫌在2014年在莫斯科的公路先後劫殺十多名司機。

