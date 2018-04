By

【KTSF 陳嘉琪報導】

被控在舊金山一間教會殺害妻子的華裔男子Wyn Leung,週一完成首次提堂,他否認所有控罪。

法庭文件顯示,41歲的Leung 3月底在教會殺害37歲的周潔雲後,用刀自殘,因此案發後一直在醫院留醫,法庭排期多次提堂,被告都因傷缺席。

地檢處指,法官及控辯雙方律師週一下午去到醫院進行法律程序,Leung否認所有控罪,法官不准他保釋,下次提堂日期定在5月4日。

死者周潔雲的大部分家人遠在中國珠海,地檢處轄下的受害人援助組證實,已與死者的家人取得聯絡,並正在提供協助。

