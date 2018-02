華裔富家女被控殺前男友案 另一被告願作污點證人

By

中半島華裔富家女Tiffany Li等3人涉嫌殺害前男友案件,其中一名被告Oliver Adella同意當污點證人,出面作證指控兩名同夥,換取不抗辯,最多3年的徒刑。

Tiffany Li、Kaveh Bayat、Oliver Adella在2016年被控謀殺Keith Green,Green前年4月底在Millbre市失蹤後,屍體5月在Sonoma縣被發現。

聖馬刁縣(San Mateo)地檢官表示,Adella的角色是負責棄屍,並包庇謀殺,但是他本人並沒有參與殺人。

Adella願意出面指控另外兩人是案情的一大進展,Green是Tiffany Li的前男友及兩個女兒的父親,案件疑似因監護權問題而動了殺機。

Li 的母親是非常有錢的地產商,住在Hillsborough,為女兒籌到6,000多萬的保釋金,引起全國關注。

