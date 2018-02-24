華裔富家女被控殺前男友案 另一被告願作污點證人

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中半島華裔富家女Tiffany Li等3人涉嫌殺害前男友案件，其中一名被告Oliver Adella同意當污點證人，出面作證指控兩名同夥，換取不抗辯，最多3年的徒刑。

Tiffany Li、Kaveh Bayat、Oliver Adella在2016年被控謀殺Keith Green，Green前年4月底在Millbre市失蹤後，屍體5月在Sonoma縣被發現。

聖馬刁縣（San Mateo）地檢官表示，Adella的角色是負責棄屍，並包庇謀殺，但是他本人並沒有參與殺人。

Adella願意出面指控另外兩人是案情的一大進展，Green是Tiffany Li的前男友及兩個女兒的父親，案件疑似因監護權問題而動了殺機。

Li 的母親是非常有錢的地產商，住在Hillsborough，為女兒籌到6,000多萬的保釋金，引起全國關注。

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