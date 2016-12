當局破獲跨州現金卡資料盜竊案 逾百人受害（視頻）

By

【KTSF 劉開平報導】

阿拉巴馬州執法當局週四宣布逮捕了一男一女,他們是佛羅里達州居民,涉嫌在多個州盜竊私人現金卡的資料,至少有120人受害。

被逮捕的是34歲男子Reiner Rives和30歲女子Eunices Menses,他們被控盜竊財物、身份盜竊以及非法擁有信用卡等罪名。

阿拉巴馬州執法人員Jake Frith說:”我們截獲了6,490元現金、39張現金卡以及相關密碼,還有315張卡,目前不知道這些卡裡的資料,我們還在尋找受害人。”

阿拉巴馬州Ozark縣的警察發現8起身份盜竊案,要求州總檢察長辦公室協助破案。

州執法人員後來在一個加油站發現,有人對自動付款裝置動了手腳,凡在這裡使用現金卡的顧客,卡上的資料都被紀錄下來。

歹徒再利用這些資料到銀行提款機拿走現金,或在阿拉巴馬、佛羅里達、田納西和維珍尼亞等州到處買東西。

當局說目前已知大約有120名受害者,估計還有更多。

當局呼籲民眾要特別小心自己的現金卡,一旦現金卡的資料失竊,歹徒可以進入你的銀行賬戶,比信用卡被盜用的後果還要嚴重。

更多新聞:

佛利蒙街頭劫案 受害人追截賊匪時弄傷手

女子Pleasanton購物後取車遇劫 警緝兩持械匪徒

灣區郵件盜竊頻生 東灣一住宅區40郵箱全被爆竊

偷車疑犯與警車高速追逐 由東灣追至中半島被捕

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。