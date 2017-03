Keystone輸油管興建計劃 特朗普批准興建

By

特朗普總統今天推翻前朝政府的決策,為備受爭議的

Keystone XL 輸油管興建計劃正式開綠燈。他聲稱這個計劃可以創造數以萬計的工作機會,也可以減少依賴外國石油。

他又重申,整條輸油管都將會使用美國的鋼材建造。

Keystone XL 輸油管橫跨美加兩地,全長1,700哩,建造費用80億美元。將加拿大的油砂運去德州沿海的煉油廠,途經多個州,包括蒙大拿,南達科他,內布拉斯加,堪薩斯和奧克拉荷馬等多個州。預計到時每天可以輸送大約80萬桶原油。

一向大力反對油管計劃的環保組織和油管途經州份的地主,對於特朗普決定興建油管感到憤怒。又說美國在氣候和能源政策方面正在倒退中。

反對者指,部份油管要從印地安保留區的湖下面穿越,有可能污染水源。同時原油也會通過內布拉斯加州的集水區沙丘地帶,因此當地居民極力反對。奧巴馬總統曾經在2015年年底叫停這項輸油管計劃,因為不符合對抗全球暖化的努力。

另外特朗普今天也在白宮會見Charter通訊公司的總裁,宣佈這間公司將在未來四年,投資250億元在寬頻基建項目,並且創造兩萬份工作。同時也會全部結束

離岸的電話顧客服務中心,將職位調回美國。其中一間新的顧客諮詢中心在德州設立,計劃招聘600人。

Charter通訊是一間結合電視、網路和語音的公司。剛在去年完成與Time Warner Cable 合併。這宗併購總值近800億元,當中包括吞併Bright House Networks。

