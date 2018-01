南加山泥傾瀉死者增至15人 24人仍失蹤

By

【KTSF 游瑋珊報導】

南加州早前發生山火的地區,大雨引發的山泥傾瀉,死亡人數增至15人,至少24人仍失縱,消防趁週三天氣轉晴,加緊搜救。

上月南加山火重災區Montecito,在週二早上的大雨後又再受災,這次山泥吞噬社區400多幢房屋,受到不同程度的破壞。

雖然暴雨來臨前,當局已針對部分地區發出強制疏散令,但並非人人選擇撤離,受災嚴重的最終也不止於強制疏散區。

人口只有約9,000人的Montecito,有不少荷李活影星聚居,名嘴Oprah Winfrey形容鄰居家園盡毀。

山泥也掩蓋一段101公路,道路變成一片泥沼,受影響路段預料最少要封閉多一天清理,有居民坦言,目前狀況有如與世隔絕。

屋主Kat Wetzel說,家人傳短訊以外都沒其他資訊,手機服務也不穩定,可能短訊也漏掉了。

由於山泥和塌樹圍堵房屋,當局週二多次動用直升機救人,到週三天氣轉晴,消防派搜救隊和搜救犬深入現場搜索,搜索範圍已擴大至30平方哩。

