南加山泥傾瀉死者增至15人 24人仍失蹤

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【KTSF 游瑋珊報導】

南加州早前發生山火的地區，大雨引發的山泥傾瀉，死亡人數增至15人，至少24人仍失縱，消防趁週三天氣轉晴，加緊搜救。

上月南加山火重災區Montecito，在週二早上的大雨後又再受災，這次山泥吞噬社區400多幢房屋，受到不同程度的破壞。

雖然暴雨來臨前，當局已針對部分地區發出強制疏散令，但並非人人選擇撤離，受災嚴重的最終也不止於強制疏散區。

人口只有約9,000人的Montecito，有不少荷李活影星聚居，名嘴Oprah Winfrey形容鄰居家園盡毀。

山泥也掩蓋一段101公路，道路變成一片泥沼，受影響路段預料最少要封閉多一天清理，有居民坦言，目前狀況有如與世隔絕。

屋主Kat Wetzel說，家人傳短訊以外都沒其他資訊，手機服務也不穩定，可能短訊也漏掉了。

由於山泥和塌樹圍堵房屋，當局週二多次動用直升機救人，到週三天氣轉晴，消防派搜救隊和搜救犬深入現場搜索，搜索範圍已擴大至30平方哩。

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