北灣山火死亡人數增至17人 強制撤離範圍擴大

By

【KTSF】

北加州的山火至今已經造成最少17人死亡,185人受傷,超過180人失蹤,超過2萬人需要撤離,燒毀超過2,000棟房屋和建築物,北加州火場面積超過115,000英畝。

Sonoma縣一共有11名死者,Napa、Mendocino以及Yuba縣一共發現6名死者,在Napa縣有一對上百歲的人瑞夫婦,因未能及時逃出家園而喪生。

當局繼續擴大強制撤離的範圍,Sonoma、Napa縣等多個聯合校區宣布,大部分學校本星期餘下時間會繼續停課。

預計本週無雨落,週三風速有可能增加到時速35至40英里,會為消防員撲救山火增加難度。

加州國民警衛軍派出50部直升機協助救火,Marin縣以及灣區各城市都有派出搜救隊協助救援。

因應Napa縣的Atlas Peak山火威脅Solano縣,州長布朗週二晚宣布Solano縣進入緊急狀態,加上本週宣布的縣,至今加州一共有9個縣因為山火進入緊急狀態。

副總統彭斯週一在州府宣布,特朗普總統已允許加州進入重大災難狀態,會為加州提供額外的撥款應對山火。

國會就著今次山火下星期將會討論一筆5.76億元的撥款,為加州提供緊急援助。

根據加州消防局的消息,火場面積達26,000英畝的Napa縣Atlas Peak山火,現時只有3%受到控制,Sonoma縣面積達5,000英畝的Nuns山火,只有1%受控。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。