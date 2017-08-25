澳門風災增至10死亡 多區停電停水（視頻）

蛙人晚上在澳門大興街恆德大廈地庫三層停車場發現一名男性屍體，由消防員抬出，至於另一名34歲男死者，早上6時多由海關潛水員在快達樓地庫停車場第一與二層之間發現，澳門到下午仍然未恢復，全面供水供電，部份地區有市民要排隊買樽裝水。

沒水沒電仍然困擾著基層市民，住在沙梨頭的陳先生全屋靠一盞檯燈照明，雪櫃內食物變壞，魚缸內的魚也捱不住，有市民拿著水桶水煲在街喉取水，買樽裝水要排長龍。

當局表示自來水公司已經做好基本修復，不少商店受水浸影響，這間診所的儀器被海水浸過，全部報銷，另一邊的百子櫃不能打開，濕了的藥材開始發臭，一疊疊病歷浸濕了放在門外。

澳門很多街道仍然很髒，政府未能及時清理，要靠義工幫忙，在爐石塘區一些內街仍然未有水電供應，有學生自發組成義工隊向居民派水，電力供應方面，到下午已經恢復98%，但有3,700戶仍然未有電。

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