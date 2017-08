澳門風災增至10死亡 多區停電停水（視頻）

沒水沒電仍然困擾著基層市民,住在沙梨頭的陳先生全屋靠一盞檯燈照明,雪櫃內食物變壞,魚缸內的魚也捱不住,有市民拿著水桶水煲在街喉取水,買樽裝水要排長龍。

當局表示自來水公司已經做好基本修復,不少商店受水浸影響,這間診所的儀器被海水浸過,全部報銷,另一邊的百子櫃不能打開,濕了的藥材開始發臭,一疊疊病歷浸濕了放在門外。

澳門很多街道仍然很髒,政府未能及時清理,要靠義工幫忙,在爐石塘區一些內街仍然未有水電供應,有學生自發組成義工隊向居民派水,電力供應方面,到下午已經恢復98%,但有3,700戶仍然未有電。

