【KTSF 吳倩妤報導】

秘魯連場暴雨引發的水浸及山泥傾瀉,造成最少67人死亡,秘魯部份地方進入緊急狀態。

秘魯首都利馬市郊,街道變成河流,洪水湧入民居,救援人員用繩索救出被困的居民。

連場暴雨導致秘魯全國多條河流氾濫,沖毀超過11萬間房屋及百多座橋樑。

秘魯總統已經向災區頒佈緊急狀態令,以及撥款協助重建,當局相信極端天氣是由厄爾尼諾(El Nino)現象引起,預計會持續多兩個星期。

