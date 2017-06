By

葡萄牙中部山林大火焚燒一天仍未受控,最少63人死亡、約60人受傷,是當地逾半世紀以來,死傷最嚴重的山火,鄰國派飛機協助撲救。

這次山火由雷電擊中樹木引起,在極度炎熱、乾燥的天氣下,火勢迅速蔓延,逾千名消防及軍人參與救火,西班牙、法國亦派飛機協助灌救。

山火焚燒逾一天,火勢仍然猛烈,消防及志願人員一邊搜救,一邊要兼顧自身安全,居民亦出一分力協助救火。

這場葡萄牙逾半世紀以來死傷最嚴重的山林大火,目前未有受控跡象,更有火頭死灰復燃,火勢再度蔓延。

