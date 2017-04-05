敘利亞毒氣攻擊增至75死 阿薩德政府否認涉案

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【KTSF】

敘利亞北部小鎮週二發生的毒氣攻擊，死亡人數攀升至75人，救援人員在攻擊現場發現更多惶恐的生還者躲藏在庇護站中。

反政府武裝組織稱，毒氣攻擊翌日，錫克賀恩小鎮再受新一輪空襲，但沒有造成傷亡，因為在毒氣攻擊後，小鎮已全部疏散。

特朗普政府與多國都指責毒氣攻擊是阿薩德政府，及其支持者俄羅斯和伊朗所為，但阿薩德政府與莫斯科都否認指控，俄羅斯國防部更指，是敘利亞政府軍發動空襲時，擊中反政府武裝組織的化武食庫，導致毒氣洩漏，但英國在聯合國緊急召開的會議中，已否定有關說法。

英國駐聯合國大使Matthew Rycroft稱，英國從未看過有情報資料顯示，反政府武裝組織持有類似的化武，俄羅斯則說，會向安理會遞交資料證實其說法。

敘利亞市鎮疑遭毒氣攻擊 至少58人亡包括小童

由英國、法國和美國起草的聯合國決議案，定明敘利亞政府有義務提交空軍行動的資料，包括毒氣攻擊當天曾參與指揮直升機升空任務的官兵身分。

這次毒氣攻擊造成重大人命傷亡，生還者不斷喘氣和嘔吐，視頻顯示，急救人員不斷用水喉為傷者沖身，沖走身上的化學毒物。

攻擊中有不少幼童遇害，他們的屍體堆積起來，看後令人心酸，場面令人回場起2013年發生的一次化武攻擊，當時造成數百人成亡，為該國陷入6年內戰以來，傷亡最慘重的一次攻擊。

當地的人權組織表示，週二的毒氣攻擊造成20名幼童，17名婦人死亡。

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