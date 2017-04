敘利亞毒氣攻擊增至75死 阿薩德政府否認涉案

By

敘利亞北部小鎮週二發生的毒氣攻擊,死亡人數攀升至75人,救援人員在攻擊現場發現更多惶恐的生還者躲藏在庇護站中。

反政府武裝組織稱,毒氣攻擊翌日,錫克賀恩小鎮再受新一輪空襲,但沒有造成傷亡,因為在毒氣攻擊後,小鎮已全部疏散。

特朗普政府與多國都指責毒氣攻擊是阿薩德政府,及其支持者俄羅斯和伊朗所為,但阿薩德政府與莫斯科都否認指控,俄羅斯國防部更指,是敘利亞政府軍發動空襲時,擊中反政府武裝組織的化武食庫,導致毒氣洩漏,但英國在聯合國緊急召開的會議中,已否定有關說法。

英國駐聯合國大使Matthew Rycroft稱,英國從未看過有情報資料顯示,反政府武裝組織持有類似的化武,俄羅斯則說,會向安理會遞交資料證實其說法。

敘利亞市鎮疑遭毒氣攻擊 至少58人亡包括小童

由英國、法國和美國起草的聯合國決議案,定明敘利亞政府有義務提交空軍行動的資料,包括毒氣攻擊當天曾參與指揮直升機升空任務的官兵身分。

這次毒氣攻擊造成重大人命傷亡,生還者不斷喘氣和嘔吐,視頻顯示,急救人員不斷用水喉為傷者沖身,沖走身上的化學毒物。

攻擊中有不少幼童遇害,他們的屍體堆積起來,看後令人心酸,場面令人回場起2013年發生的一次化武攻擊,當時造成數百人成亡,為該國陷入6年內戰以來,傷亡最慘重的一次攻擊。

當地的人權組織表示,週二的毒氣攻擊造成20名幼童,17名婦人死亡。

