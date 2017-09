By

【KTSF】

墨西哥上週四發生的8.1級地震,死亡人數已升至96人,Oaxaca和Chiapas省為重災區。

墨西哥外交關係部原本公布全國有95人死亡,之後Chiapas省再公布該省的死亡人數由15人升至16人,令死亡人數進一步攀升。

墨西哥原本答允美國會派資源到休斯頓,協助颶風Harvey的災民,但鑑於墨西哥發生地震,墨西哥當局已決定暫停協助休斯頓,改為把物資投放到國內的救災工作上。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。