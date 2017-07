山西版辱母殺人案 被告被判死刑（視頻）

【i-CABLE】

去年4月,山東發生的”辱母殺人案”,青年于歡因為受不了媽媽被凌辱,殺死一人,原本被判終身監禁,最後終審指他只是”防衛過當”,決定減刑至監禁5年。在山東,這單案件宣判同時,原來有另一單類似的案件在山西宣判。同樣是涉嫌在母親被侮辱之後殺人,不同的是,法院在幾乎無任何人證物證下判被告死刑,理據就是一份被指是嚴刑迫供下的口供。

引發警方指控景愛民是兇手的原因,是源自2013年景家有近20畝農地被一間公司強佔,景愛民70多歲的母親及妻子到場理論時,遭多人打罵侮辱。當晚兩名公司職員在車內被人槍殺,控方指是景愛民懷恨在心,用埋在地下多年的土製槍作案。

曾代理案件的律師指,案情疑點重重,包括警方調查時沒有拍攝兇案現場照片,驗屍報告相片亦顯示死者面部血漬曾被清洗,懷疑屍體曾遭挪動及毁滅證據,加上車廂沒有發現射擊殘留物銅、錫,以及子彈擊發火藥表層產生鋅等元素,公安亦沒有做彈道測試。

另外公安部的物證檢驗意見書,無法確定現場檢獲的兩枚彈頭是否涉案槍支發射,在缺乏人證、物證及有力的環境證供指證下,檢察機關單憑景愛民的口供,咬定他是真兇。呈堂供詞中,景愛民”招認”曾向車廂內穿綠衣服男子頭部開槍,但家屬最近得悉事實與口供有出入。

究竟是關鍵的口供紀錄有誤,還是另有內情,不得而知。山西省高級法院早前兩次以證據不足,將案件發還重審,38歲的被告亦推翻供詞否認殺人。

運城中級法院指,景愛民在看守所、審查起訴階段,以及早前的兩次庭審均承認殺人,無合理理由推翻供詞,又稱在被告右手虎口、臉上等提取的黑色附著物,與其中一名死者槍傷處提取的一致,驗屍報告亦證實死者遭火器槍彈,令腦部受損死亡,足以證明景愛民殺人,上月底第三次以故意殺人罪成判處他死刑。被告家屬已經決定上訴,並另聘辯護律師。

這宗山西版的辱母殺人案,其實在山東的于歡案曝光不久,記者已留意到,立即就採訪跟進,並應家屬要求,等法院第三次宣判後才報道。當時于歡在輿論之下獲減刑,但幾乎同一時間判的景愛民卻維持原判,審訊結果令家屬失望,記者會再跟進上訴後的終審判決。

