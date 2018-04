俄州少年被困車內窒息亡 曾兩次報警求救

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

俄亥俄州一個少年上週二被困車內,兩次打電話報警,但對方聽不清楚他說甚麼,警察都找不到他,少年最終窒息死亡,家人批評警方應對不力,警方稱會調查。

16歲的Kyle Plush原本返學校參加網球賽,最後死於停泊在校內停車場的車內。

發生意外的車,後座可以折疊,但不清楚事發時後座有否鎖定。

美國傳媒引述警方消息,懷疑Kyle跪在第三排座位取回放在車尾的網球用品,但座位突然往後傾,壓住他的胸部,導致他呼吸有困難。

由於手機不在伸手範圍內,他於是利用聲控指令打電話報警求助,當時是下午3時許,報案中心人員問他地址,Kyle回答”救命!我聽不到你說說”。

報案中心人員說,由於對方似乎距離電話頗遠,只聽到事發於學校停車場,但哪個停車場則聽不到,這個時候報案中心已派警員去找Kyle,但學校有大約7個停車場,警員一直找不到,向報案中心稱可能是惡作劇。

大約20分鐘後,Kyle再致電報案中心,講出車輛的顏色和型號,但報案中心沒有將這個重要訊息告知現場警員,Kyle還強調不是惡作劇,說自己時間應該無多,如果死去的話,要人轉達給母親說愛她。

校方因為Kyle遲遲未有出現,通知其家人,最後Kyle的父親利用追蹤手機程式知道他的位置,警方才找到他的車輛,但Kyle已經沒有呼吸,與他第一次報案已相隔6小時。

當局補充在事件發生前,報案中心的管理監督和技術已被指有問題,而接聽第二通電話的職員已停職調查。

