俄州少年被困車內窒息亡 曾兩次報警求救

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【KTSF 陳嘉琪報導】

俄亥俄州一個少年上週二被困車內，兩次打電話報警，但對方聽不清楚他說甚麼，警察都找不到他，少年最終窒息死亡，家人批評警方應對不力，警方稱會調查。

16歲的Kyle Plush原本返學校參加網球賽，最後死於停泊在校內停車場的車內。

發生意外的車，後座可以折疊，但不清楚事發時後座有否鎖定。

美國傳媒引述警方消息，懷疑Kyle跪在第三排座位取回放在車尾的網球用品，但座位突然往後傾，壓住他的胸部，導致他呼吸有困難。

由於手機不在伸手範圍內，他於是利用聲控指令打電話報警求助，當時是下午3時許，報案中心人員問他地址，Kyle回答”救命！我聽不到你說說”。

報案中心人員說，由於對方似乎距離電話頗遠，只聽到事發於學校停車場，但哪個停車場則聽不到，這個時候報案中心已派警員去找Kyle，但學校有大約7個停車場，警員一直找不到，向報案中心稱可能是惡作劇。

大約20分鐘後，Kyle再致電報案中心，講出車輛的顏色和型號，但報案中心沒有將這個重要訊息告知現場警員，Kyle還強調不是惡作劇，說自己時間應該無多，如果死去的話，要人轉達給母親說愛她。

校方因為Kyle遲遲未有出現，通知其家人，最後Kyle的父親利用追蹤手機程式知道他的位置，警方才找到他的車輛，但Kyle已經沒有呼吸，與他第一次報案已相隔6小時。

當局補充在事件發生前，報案中心的管理監督和技術已被指有問題，而接聽第二通電話的職員已停職調查。

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