【KTSF 萬若全報導】

家有阿茲海默症患者,家人經常抱怨無法跟患者溝通,由於病患的記憶與認知逐漸流失,是否就代表無法跟患者溝通呢?

