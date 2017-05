By

【KTSF 萬若全報導】

阿茲海默氏症影響世界上數以千萬計人口,單單在美國就有超過550萬人罹患此病,影響一千多萬家庭照護者,北加州阿茲海默症協會本週六將舉辦國語論壇,從當初借用一間小圖書館,到現在必須租借Intel的禮堂,顯見華人家庭受到這個病症的影響一直不斷增加,記者萬若全製作”阿茲海默症專題報導”,首先帶您去看一位末期病患家屬的看護歷程。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。