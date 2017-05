By

【KTSF 萬若全報導】

位於聖荷西的北加州Alzheimer協會,是全國少數有中文服務的機構,十多年來提供許多華裔失智症患者家屬資訊及協助。

