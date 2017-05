By

【KTSF 萬若全報導】

根據統計,全美平均每10位65歲以上老人,就有一位是阿茲海默症患者,其中3分之2是女性,不少人因為一些健忘而擔心是不是就是失智症的前兆,醫生表示,兩者是不同的,大家無需恐慌。

阿茲海默症專體報導

