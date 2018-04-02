一家八口北加駕車墮崖 當局指車禍疑蓄意造成

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【KTSF】

上週在北加州Mendocino縣1號公路發生一家八口開車墜崖的事故，加州公路巡警（CHP）週日晚表示，調查後發現事故可能是蓄意造成。

CHP在記者會上公佈，從SUV車上的軟件獲取的數據顯示，事故中的SUV在墜崖前曾經完全停下來，然後加速行駛，在陡峭的岩石上再衝下懸崖。

調查人員稱SUV的速度儀表板上顯示，事故當時時速為90英哩，當局表示他們並不相信那是事發時的時速，可能是撞擊力導致儀表板指針指到90英哩。

由於現場沒有剎車痕跡，當局相信事故是有目的，CHP在現場沒有發現自殺的遺書。

目前調查人員正在檢查5名死者體內血液中的酒精濃度。

事故中兩名成年女死者，分別是Sarah Hart和Jennifer Hart，她們收養了6名兒童，當局已尋回3名兒童和兩名成人的遺體，還有3名兒童仍然失蹤，當局估計他們的屍體被海浪沖走。

位於華盛頓州的鄰居在事故發生的幾日前，因為發現Hart收養的兒童向他們求助而報警。

其中一名失踪的兒童Devonte Hart，曾在2014年波特蘭一個示威遊行中擁抱一名白人警察，這張照片曾被傳媒廣泛刊載。

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