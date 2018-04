一家八口北加駕車墮崖 當局指車禍疑蓄意造成

By

上週在北加州Mendocino縣1號公路發生一家八口開車墜崖的事故,加州公路巡警(CHP)週日晚表示,調查後發現事故可能是蓄意造成。

CHP在記者會上公佈,從SUV車上的軟件獲取的數據顯示,事故中的SUV在墜崖前曾經完全停下來,然後加速行駛,在陡峭的岩石上再衝下懸崖。

調查人員稱SUV的速度儀表板上顯示,事故當時時速為90英哩,當局表示他們並不相信那是事發時的時速,可能是撞擊力導致儀表板指針指到90英哩。

由於現場沒有剎車痕跡,當局相信事故是有目的,CHP在現場沒有發現自殺的遺書。

目前調查人員正在檢查5名死者體內血液中的酒精濃度。

事故中兩名成年女死者,分別是Sarah Hart和Jennifer Hart,她們收養了6名兒童,當局已尋回3名兒童和兩名成人的遺體,還有3名兒童仍然失蹤,當局估計他們的屍體被海浪沖走。

位於華盛頓州的鄰居在事故發生的幾日前,因為發現Hart收養的兒童向他們求助而報警。

其中一名失踪的兒童Devonte Hart,曾在2014年波特蘭一個示威遊行中擁抱一名白人警察,這張照片曾被傳媒廣泛刊載。

