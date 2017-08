By

【KTSF】

新墨西哥州一個公共圖書館週一發生槍擊案,造成兩人死亡,4人受傷,槍手在犯案後已向警方投降。

事發於Clovis市的Clovis-Carver公共圖書館,該市距Albuquerque市以東約200哩,接近德克薩斯州邊界。

傷者包括兩男兩女,暫時未知其傷勢為何。

案發時在圖書館內的一名婦人稱,涉案男子開槍後,他對婦人大叫:”跑!為何你不跑,我正向你開槍!跑!”

婦人於是躲在桌下,然後聽到男子不斷在圖書館走動,不斷開槍。

警員到達圖書館後,喝令男子伏在地上,男子沒有反抗,接著被警方帶走,暫時未知其行兇動機為何。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。