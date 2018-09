By

【KTSF 鄭麗娜報導】

東岸麻省波士頓北部 Lawrence區的3個住宅區,週四發生可疑氣體爆炸,有至少39幢住屋起火,造成一人死亡,至少10人受傷,居民需要緊急疏散。

死者是18歲青年Leonel Rondon,他當時身處車中,附近一幢住屋因為爆炸,煙囪飛墮壓著他的汽車,青年搶救後不治。

當局已疏散Lawrence、北Andover和Andover部份居民到附近一所中學和一個長者中心,爆炸導致大量濃煙直沖半空,有目擊者指情況嚴重,黑煙籠罩整個社區,甚至看不到天空。

也有居民形容,天然氣的氣味非常濃烈。

事發區域有14.6萬居民,警方表示,多個地點於短時間內起火,這是前所未有的事情。

