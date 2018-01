美國廣泛地區陷嚴寒 多地氣溫處冰點以下

By

【KTSF 江良慧報導】

踏入新的一年,全國大部分地區天氣仍然極度寒冷,氣溫低於冰點以下,國家氣象局對廣泛地區,從南德薩斯州到加拿大,以及從蒙大拿到新英格蘭發出極度嚴寒警告。

根據CNN有線新聞網的氣象學家指出,加拿大、美國和墨西哥目前有超過1億人生活在有風寒效應的地區,通常溫暖潮濕的南部德州、路易斯安納,阿拉巴馬和佛羅里達州,廣泛地區氣溫可能持續低於華氏28度。

而那些冬季通常嚴寒的州分情況就更惡劣,在麻省波士頓,週末氣溫只有單位數。

氣象局警告,可以短至30分鐘內形成凍瘡,辛辛那提和Indianapolis的公立校學,週二就因為寒冷天氣停課。

阿拉斯加的Chicken地區,週末氣溫低至華氏零下48度,陣風時速則高達80英里。

氣象局預測,比正常更低的氣溫至少會持續至週末,一股北極來的氣團,會為中部和東部地區帶來一段較長時間比正常低的氣溫。

另外,一股強勁的風暴可能會在下星期中,在大西洋沿岸中部對開形成,為該地區帶來降雪、強風和巨浪。

而根據美聯社的統計,極度寒冷的天氣至今已經造成至少9人死亡。

