美國廣泛地區陷嚴寒 多地氣溫處冰點以下

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【KTSF 江良慧報導】

踏入新的一年，全國大部分地區天氣仍然極度寒冷，氣溫低於冰點以下，國家氣象局對廣泛地區，從南德薩斯州到加拿大，以及從蒙大拿到新英格蘭發出極度嚴寒警告。

根據CNN有線新聞網的氣象學家指出，加拿大、美國和墨西哥目前有超過1億人生活在有風寒效應的地區，通常溫暖潮濕的南部德州、路易斯安納，阿拉巴馬和佛羅里達州，廣泛地區氣溫可能持續低於華氏28度。

而那些冬季通常嚴寒的州分情況就更惡劣，在麻省波士頓，週末氣溫只有單位數。

氣象局警告，可以短至30分鐘內形成凍瘡，辛辛那提和Indianapolis的公立校學，週二就因為寒冷天氣停課。

阿拉斯加的Chicken地區，週末氣溫低至華氏零下48度，陣風時速則高達80英里。

氣象局預測，比正常更低的氣溫至少會持續至週末，一股北極來的氣團，會為中部和東部地區帶來一段較長時間比正常低的氣溫。

另外，一股強勁的風暴可能會在下星期中，在大西洋沿岸中部對開形成，為該地區帶來降雪、強風和巨浪。

而根據美聯社的統計，極度寒冷的天氣至今已經造成至少9人死亡。

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