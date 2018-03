By

【KTSF】

以巴邊境爆發大規模反以色列示威,以軍武力鎮壓,造成最少15人死亡,過千人受傷或不適。

萬多名巴勒斯坦人趁”土地日”發起抗議,紀念1976年以軍徵收土地時被打死的6名示威者。

抗議人士原本想遊行往加沙近以色列邊境,設置帳篷營地聚集,但被以軍驅趕,期間有示威者向以軍擲石,又投擲焚燒的輪胎。

以軍施放催淚氣體及發射實彈,令示威者後退,造成多人死傷,巴勒斯坦指責以軍不當使用武力,以色列反駁示威並非和平進行。

