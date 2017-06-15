非裔喜劇演員涉迷姦案 陪審團意見不一陷僵局

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【KTSF 江良慧報導】

著名非洲裔喜劇演員Bill Cosby被控在多年前迷姦一名女子的案件，陪審團自前日開始退庭商議，不過，最新消息指，他們未能達成一致意見，陷入僵局。

超過30小時商議，陪審員提出多條問題，但始終未能得出裁決。

陪審員通知法官他們陷入僵局，未能就Cosby被控的3項控罪，任何一項達成一致意見，Cosby的公關Andrew Wyatt就認為情況對Cosby有利，僵局顯示了Cosby一直說的罪名不成立。”

Cosby被控在2004年迷姦Andrea Constand，陪審團宣布商議陷入僵局時，Cosby和Constand都在法庭內，聽到消息後兩人都面無表情。

雙方其實在多年前早已達成庭外和解協議，這次訴訟是因為Cosby否認迷姦其他出面指控他的女性，Constand 於是在2015年入稟法院，要求將當年民事訴訟一份證供解封。

法官同意解封，內容顯示Cosby承認有用藥，檢察當局因此在法律追溯期快屆滿前刑事起訴他，辯方一直堅稱當年Cosby的口供並未有承認強姦人。

從1965年以來40年，有多達50個女子指控Cosby，當中有不少指Cosby與她們約會時，常用藥物及酒精，但Cosby強調，是雙方自願發生關係。

在法庭外，兩個聲稱曾被Cosby性侵的女人，則和Cosby的支持者互相對罵，Victoria Valentino也聲稱在1969年被Cosby性侵，她認為Cosby被定罪，可以為自己平反，但商議這麼久令她擔心。

法官指示陪審團繼續商議，從新考量他們的觀點，但同時也警告他們，別只因為其他陪審員的意見，或者為了要達成裁決，就隨便改變自己的意見。

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