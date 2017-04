By

【KTSF 萬若全報導】

一款有機生菜沙拉疑似被狂犬病毒感染,被要求回收。

要回收的是Marketside的5盎司有機新鮮綜合蔬菜,在美國東南部一帶的Walmart販售。

一名在佛羅里達的消費者表示,在沙拉內發現死掉的蝙蝠,聯邦疾控中心(CDC)不確定蝙蝠是否帶有狂犬病,但為了安全起見,還是決定全部回收這一款的生菜沙拉。

有兩名接觸過該產品的消費者接受治療,儘管他們並沒有出現狂犬病徵。

