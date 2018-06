By

【KTSF】

由加州眾議員朱感生提出的AB 807法案,主張加州結束轉換夏令和冬令時間,已經獲得州長布朗的簽署,將放在11月的選票上,由選民表決。

代表南灣Milpitas一帶的州眾議員朱感生提出的AB 807法案,建議推翻70年前選民通過每年調整時間兩次的法案。

如果法案在11月的大選中獲得選民通過,州議會接下來就要決定,是否全年採用夏令時間,之後還要得到國會通過才能實施。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。