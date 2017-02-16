全美多地響應”沒有移民的一天”活動 商戶停業支持

By

【KTSF 江良慧報導】

一項名為”沒有移民的一天”（A Day Without Immigrants）的草根活動，週四在全國各地舉行，除了有民眾遊行示威外，不少商店和餐廳都關門不營業，以作響應。

主辦活動的組織敦促全國各地的移民在週四不上課，不上班，餐廳商店關門不營業，也不出外購物，目的是要展示移民人口對經濟的影響。

而週四的示威剛好就在特朗普政府展開打擊無證移民活動後，灣區也有不少商店餐廳參與活動，他們都表示，雖然暫停營業影響收入，但更重要的是表態支持他們的移民員工。

紐約的高檔Blue Ribbon飲食集團，也在社交網上發表聲明，說會在週四關閉大部分餐廳，聲明說餐廳百分百支持員工，不論他們是移民抑或在美國出生，不論是在廚房內工作抑或做侍應。

根據Pew的研究分析，在2015年，全美的餐飲業僱員中，有710萬人是移民，美國出生的則是510萬，而在2014年，餐飲業中有大約110萬僱員是無證移民。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。