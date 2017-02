全美多地響應”沒有移民的一天”活動 商戶停業支持

By

【KTSF 江良慧報導】

一項名為”沒有移民的一天”(A Day Without Immigrants)的草根活動,週四在全國各地舉行,除了有民眾遊行示威外,不少商店和餐廳都關門不營業,以作響應。

主辦活動的組織敦促全國各地的移民在週四不上課,不上班,餐廳商店關門不營業,也不出外購物,目的是要展示移民人口對經濟的影響。

而週四的示威剛好就在特朗普政府展開打擊無證移民活動後,灣區也有不少商店餐廳參與活動,他們都表示,雖然暫停營業影響收入,但更重要的是表態支持他們的移民員工。

紐約的高檔Blue Ribbon飲食集團,也在社交網上發表聲明,說會在週四關閉大部分餐廳,聲明說餐廳百分百支持員工,不論他們是移民抑或在美國出生,不論是在廚房內工作抑或做侍應。

根據Pew的研究分析,在2015年,全美的餐飲業僱員中,有710萬人是移民,美國出生的則是510萬,而在2014年,餐飲業中有大約110萬僱員是無證移民。

