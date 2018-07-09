據報再有4人救出泰國山洞 教練及4少年仍被困

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泰國被困山洞的少年足球隊員再陸續有人獲救，潛水員週一進入山洞，數小時後救出一人，已送到附近醫院，據報之後再有3人獲救，拯救行動已經暫停，目前仍有4名少年及他們的教練被困。

泰國當局表示，週一早上洞內水位和能見度與週日相若，決定比預期早了5小時展開第二輪救援行動，而第一批獲救的4人仍然留院，情況良好。

救援組織發放週六拍攝的片段，見到開始救人前的準備工作，救援人員用電鑽弄走部份岩石，讓拯救者和被困的人較容易通過，又拉起引導繩索，從片段可見洞內通道狹窄，救援人員每一步都要小心翼翼。

少年足球隊被困處距離洞口約4公里，要潛水、攀岩、步行，才出到山洞，由於洞內黑暗，沿途有繩索指引路徑，而少年身上也有繩索，與潛水員相連，以防水流沖散他們，部份非常狹窄的通道，只有一個人的身位，要由潛水員幫少年抱著氧氣樽，合力協助少年通過。

近日洞內水位下降了接近30厘米，接近洞口的大部份位置，他們可以涉水而行，當局認為是合適的救援時機。

救援行動週日上午開始，十多名潛水員以兩人為一組救人，晚上先後救出4人送院，之後救援行動一度暫停，讓潛水員休息和補充氧氣供應，第一批4名獲救者仍然留醫，官員指他們情況良好，但未能與家人見面，以防受感染，當局又指不公佈獲救者名稱，是要尊重仍然被困者的家屬。

當地近兩日都有下雨，官員指洞內水位未有明顯上升，但預計未來數日仍會有大雨，若水位上漲，不但危及被困的人，拯救也會更困難。

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