據報再有4人救出泰國山洞 教練及4少年仍被困

【i-CABLE】

泰國被困山洞的少年足球隊員再陸續有人獲救,潛水員週一進入山洞,數小時後救出一人,已送到附近醫院,據報之後再有3人獲救,拯救行動已經暫停,目前仍有4名少年及他們的教練被困。

泰國當局表示,週一早上洞內水位和能見度與週日相若,決定比預期早了5小時展開第二輪救援行動,而第一批獲救的4人仍然留院,情況良好。

救援組織發放週六拍攝的片段,見到開始救人前的準備工作,救援人員用電鑽弄走部份岩石,讓拯救者和被困的人較容易通過,又拉起引導繩索,從片段可見洞內通道狹窄,救援人員每一步都要小心翼翼。

少年足球隊被困處距離洞口約4公里,要潛水、攀岩、步行,才出到山洞,由於洞內黑暗,沿途有繩索指引路徑,而少年身上也有繩索,與潛水員相連,以防水流沖散他們,部份非常狹窄的通道,只有一個人的身位,要由潛水員幫少年抱著氧氣樽,合力協助少年通過。

近日洞內水位下降了接近30厘米,接近洞口的大部份位置,他們可以涉水而行,當局認為是合適的救援時機。

救援行動週日上午開始,十多名潛水員以兩人為一組救人,晚上先後救出4人送院,之後救援行動一度暫停,讓潛水員休息和補充氧氣供應,第一批4名獲救者仍然留醫,官員指他們情況良好,但未能與家人見面,以防受感染,當局又指不公佈獲救者名稱,是要尊重仍然被困者的家屬。

當地近兩日都有下雨,官員指洞內水位未有明顯上升,但預計未來數日仍會有大雨,若水位上漲,不但危及被困的人,拯救也會更困難。

