在聯合航空一客機上被強行拉扯下機的亞裔乘客David Dao,其代表律師週四召開記者會,Dao其中一名女兒也現身記者會,首度就事件開腔。

Dao的女兒Crystal Dao Pepper說:”我謹代表我父親和家人,感謝全球各地過去數天為我們進行的祈禱,以及所給予的愛和關心,我們也在此感謝照顧我父親的醫生、護士和醫院所有員工。”

Pepper表示,這數天對整個家庭來說都是非常艱難的時刻,尤其是她父親,她說其父親所經歷的事,在無論任何情況下,都不應該發生在任何人身上。

她說家人知悉事件後都感到可怖和震驚,也對事件感到噁心,他們希望未來不會再發生這樣的事,也再次感謝大家的支持。

