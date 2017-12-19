母親救女兒被老虎咬死 女兒向八達嶺動物園索賠百萬

去年北京八達嶺野生動物世界，一家四口自駕遊去到猛虎區，車上一名女子擅自下車，被老虎攻擊，她的母親下車嘗試救她，卻被老虎咬死，當時輿論都指向事主為何沒有遵從動物園指示，事主指自己有錯，不過並不代表動物園就沒有錯，她決定控告動物園在設置警告牌、及傷者救治等方面有問題，要承擔相應責任，並索償近156萬元（人民幣）。

去年7月的這一幕，令趙女士到現在都仍然深刻記得。北京八達嶺野生動物世界，自駕遊客被老虎咬死事件，輿論基本上都將矛頭指向趙女士一家人，她控告動物園及索償近156萬元一案，星期二開庭審議。

趙女士指園方在設置警告牌、傷者救治等方面都有問題，應承擔相應責任，不過她亦被批評當初是她們不遵守規矩在先，不可能將責任推給動物園，又有網民指這次如果賠錢，下次可能會有人出來碰瓷。

不過動物園方面就並不認同這個說法，趙女士稱156萬元這個索償金額，是律師綜合法律和傷勢等因素提出，自己沒有訛詐動物園。

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