母親救女兒被老虎咬死 女兒向八達嶺動物園索賠百萬

去年7月的這一幕,令趙女士到現在都仍然深刻記得。北京八達嶺野生動物世界,自駕遊客被老虎咬死事件,輿論基本上都將矛頭指向趙女士一家人,她控告動物園及索償近156萬元一案,星期二開庭審議。

趙女士指園方在設置警告牌、傷者救治等方面都有問題,應承擔相應責任,不過她亦被批評當初是她們不遵守規矩在先,不可能將責任推給動物園,又有網民指這次如果賠錢,下次可能會有人出來碰瓷。

不過動物園方面就並不認同這個說法,趙女士稱156萬元這個索償金額,是律師綜合法律和傷勢等因素提出,自己沒有訛詐動物園。

