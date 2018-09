華裔富家女Tiffany Li涉殺前男友案 審訊日期再押後（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Hillsborough市華裔居民Tiffany Li被控謀殺前男友一案,審訊日期一拖再拖,週三法官決定將審訊日期定於明年8月。

Tiffany Li週三在律師陪同下出席法庭聆訊,兩人離開法庭時,沒有接受記者提問。

Li與男被告,亦即是Li的男朋友Kaveh Bayat的審訊,原定本月舉行,可是需要延後。

聖馬刁縣地檢官Steve Wagstaffe說:”Li的辯護律師告訴法庭,Li正在接受某種癌症治療,我不知道是什麼,由於她接受癌症治療,所以現在無法進行審訊。”

Li與Bayat被控謀殺Li的前男友Keith Green,2016年4月,Li和死者Green約在Millbrae市討論有關他們兩個女兒撫養權一事,Green之後失蹤,他的屍體一個月後在Sonoma縣101號公路外被人發現,頸項有槍傷。

警方後來搜查Li在Hillsborough的寓所,發現有足夠證據拘捕Li和她的男友Bayat,而兩人的朋友兼健身教練Olivier Adella也被捕。

Adella與檢控官達成認罪協議,同意轉做污點證人,Adella就一項幫兇的罪名提出不抗辯,換取減刑。

Li目前以6,400萬元保釋候審,而Bayat就被扣留,週三兩人的律師與檢控官商討審訊日期,由於男被告的律師明年要處理一宗與本案無關的謀殺案,所以法官最後決定延後到明年8月19日兩人一同接受陪審團審訊。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。