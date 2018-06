加州通過全國最嚴厲的資料隱私法（視頻）

By

加州週四通過全國最嚴厲的資料隱私法(Data Privacy Bill),在新法例下,私人公司要是收集顧客資料,必須告訴顧客資料內容,和是否有轉給第三方。

這條新的資料隱私法例,週四在沒有反對票的情況下通過,州長布朗也在幾個小時內就簽署。

資料隱私法是由代表南加州Arcadia的華裔眾議員周本立提出,在新法例下,要是顧客要求公司交代公司正在收集什麼樣的顧客資料,為什麼需要這些資料,和有沒有其他的機構取得這些資料,公司就必須如實交代。

該法例和目前在歐盟的資料隱私法相似,讓民眾有權利決定自己的資料該如何使用。

政治觀察家認為,這是近年來,一些大型公司如百貨公司Target,和財政數據收集公司Equifax發生數據洩漏,和Cambridge Analytica劍橋分析公司在沒有獲得許可的情況下,收集數千萬名Facebook用戶的資訊,造成州議會立法加強保障個人的資訊隱私。

周本立的法例,也允許收集客戶資料的公司,要是客戶同意出售本身的資料,公司可以給這些客戶打折。

法例也不准公司在沒有獲得客戶許可的情況下,售賣16歲以下的客戶資料。

有內行人士表示,為了遵守加州這個法例,公司可能要收集加州內外兩套不同的客戶的資料,這樣並不切實際,而且也會影響加州以外的人,因此該法例備受關注。

值得一提的是,地產富豪Alastair Mactaggart原本主張把這議題讓選民公投,但因為要是公投通過,在未來需要修改當中細節的話,還得再度舉行公投,所以州議會先行立法,原定在2020年生效的法例,期間要想修改,相對來說也會比較簡單。

