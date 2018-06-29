加州通過全國最嚴厲的資料隱私法（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

加州週四通過全國最嚴厲的資料隱私法（Data Privacy Bill），在新法例下，私人公司要是收集顧客資料，必須告訴顧客資料內容，和是否有轉給第三方。

這條新的資料隱私法例，週四在沒有反對票的情況下通過，州長布朗也在幾個小時內就簽署。

資料隱私法是由代表南加州Arcadia的華裔眾議員周本立提出，在新法例下，要是顧客要求公司交代公司正在收集什麼樣的顧客資料，為什麼需要這些資料，和有沒有其他的機構取得這些資料，公司就必須如實交代。

該法例和目前在歐盟的資料隱私法相似，讓民眾有權利決定自己的資料該如何使用。

政治觀察家認為，這是近年來，一些大型公司如百貨公司Target，和財政數據收集公司Equifax發生數據洩漏，和Cambridge Analytica劍橋分析公司在沒有獲得許可的情況下，收集數千萬名Facebook用戶的資訊，造成州議會立法加強保障個人的資訊隱私。

周本立的法例，也允許收集客戶資料的公司，要是客戶同意出售本身的資料，公司可以給這些客戶打折。

法例也不准公司在沒有獲得客戶許可的情況下，售賣16歲以下的客戶資料。

有內行人士表示，為了遵守加州這個法例，公司可能要收集加州內外兩套不同的客戶的資料，這樣並不切實際，而且也會影響加州以外的人，因此該法例備受關注。

值得一提的是，地產富豪Alastair Mactaggart原本主張把這議題讓選民公投，但因為要是公投通過，在未來需要修改當中細節的話，還得再度舉行公投，所以州議會先行立法，原定在2020年生效的法例，期間要想修改，相對來說也會比較簡單。

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