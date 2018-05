涉不當使用Facebook用戶資料 劍橋分析宣布關閉

By

【KTSF 張麗月報導】

受僱於特朗普選舉工程的數據分析公司”劍橋分析”(Cambridge Analytica),在爆出不當收集不當使用近9,000萬Facebook用戶的數據後,週三宣佈關閉,立即停止運作,但大老闆已經成立新公司,領導層是原班人馬。

“劍橋分析”所涉及的事件,被認為是社交媒體有史以來,最大宗的用戶數據泄漏案,而有關的數據就被人不當使用於政治,有干擾2016年美國大選的嫌疑。

Facebook指,”劍橋分析”違反了規則,未有刪除原先聲稱用在研究的用戶數據,Facebook已經中止和劍橋分析的合作,並表示將採取一切措施,確保”劍橋分析”徹底刪除所有相關數據,並且對所有違規人士採取行動。

“劍橋分析” 否認做錯,並聲稱公司倒閉是因為媒體不公平的負面報導,趕走了顧客和供應商。

“劍橋分析”及母公司SCL集團的創辨人,又是共和黨大金主,並參予特朗普競選工程的富豪Robert Mercer,去年8月在倫敦註冊成立一間名為Emerdata的新數據公司,而劍橋分析和SCL集團的時任行政總裁Alexander Nix,也是新公司的領導人之一。

Nix在3月時曾向人誇耀”劍橋分析”與SCL集團使用包括賄賂、設陷阱、僱用妓女和放假料等手段,影響全球各地200多項選舉。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。