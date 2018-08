華住酒店集團疑洩近5億客戶信息

By

【i-CABLE】

兩年前,山東一名高考女生被詐騙電話騙去學費,而最終死亡事件,引發外界關注到,中國內地個人資料外洩的情況已經十分嚴重,除公安大舉掃蕩不法集團,當局更醞釀立法,保護個人信息。不過風頭過後,相關的事件繼續發生,最近內地大型連鎖酒店集團”華住酒店集團”,近5億條客戶信息懷疑遭到洩露,更有人在網上兜售。

懷疑遭到洩漏的”華住酒店集團”客戶資料,在網上有人兜售,網上截圖顯示,有黑客在網上黑市”暗網中文論壇”以8個比特幣,即相當於434,000港元,一次過出售華住旗下漢庭、海友、宜必思、全季等十多間酒店,約140 GB 、合共4.93億條客戶信息。

這些信息分為三類,分別是客戶在官網的註冊資料、入住登記身份資料,以及酒店開房紀錄,當中包括住客的姓名、電話號碼、身份證號碼、官網登入密碼、住址和生日日期,就連住客入住和離開酒店時間,住哪間房、消費了多少錢、繳費銀行卡號碼都有。

事件最先由民間互聯網組織”網絡尖刀”在週二爆出,其後多個網絡安全信息平台亦表示,對信息出售者提供的部份數據進行過驗證,包括測試當中的姓名、身份證號碼和手機號碼是否對應,以及帳戶密碼能否登入官網,結果發現近30人的信息都是準確,認為這些數據真實性非常高。

華住集團週二就事件發聲明,指已經請技術公司在內部進行核實,會確保用戶信息安全,不過近5億條住客資料為何流出,警方仍調查中。

華住集團2005年創立,現發展為全球規模第9大的酒店集團,在中國有3,700多家酒店,2010年3月亦在美國正式上市。

