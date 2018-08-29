華住酒店集團疑洩近5億客戶信息

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兩年前，山東一名高考女生被詐騙電話騙去學費，而最終死亡事件，引發外界關注到，中國內地個人資料外洩的情況已經十分嚴重，除公安大舉掃蕩不法集團，當局更醞釀立法，保護個人信息。不過風頭過後，相關的事件繼續發生，最近內地大型連鎖酒店集團”華住酒店集團”，近5億條客戶信息懷疑遭到洩露，更有人在網上兜售。

懷疑遭到洩漏的”華住酒店集團”客戶資料，在網上有人兜售，網上截圖顯示，有黑客在網上黑市”暗網中文論壇”以8個比特幣，即相當於434,000港元，一次過出售華住旗下漢庭、海友、宜必思、全季等十多間酒店，約140 GB 、合共4.93億條客戶信息。

這些信息分為三類，分別是客戶在官網的註冊資料、入住登記身份資料，以及酒店開房紀錄，當中包括住客的姓名、電話號碼、身份證號碼、官網登入密碼、住址和生日日期，就連住客入住和離開酒店時間，住哪間房、消費了多少錢、繳費銀行卡號碼都有。

事件最先由民間互聯網組織”網絡尖刀”在週二爆出，其後多個網絡安全信息平台亦表示，對信息出售者提供的部份數據進行過驗證，包括測試當中的姓名、身份證號碼和手機號碼是否對應，以及帳戶密碼能否登入官網，結果發現近30人的信息都是準確，認為這些數據真實性非常高。

華住集團週二就事件發聲明，指已經請技術公司在內部進行核實，會確保用戶信息安全，不過近5億條住客資料為何流出，警方仍調查中。

華住集團2005年創立，現發展為全球規模第9大的酒店集團，在中國有3,700多家酒店，2010年3月亦在美國正式上市。

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