Saks及Lord & Taylor遭駭客入侵 逾500萬信用卡資料被盜

【KTSF 陳嘉琪報導】

大型連鎖百貨Saks Fifth Avenue及Lord & Taylor百貨公司傳出付款系統被駭客入侵,超過500萬個信用卡及銀行卡資料被盜。

Saks Fifth Avenue及Lord & Taylor百貨位於加拿大的母公司Hudson’s Bay表示,付款系統被駭客入侵,超過500萬信用卡及銀行卡資料被盜。

包括在旗下的折扣百貨Saks Off Fifth等商店消費的民眾,都可能受到影響,該公司目前沒有公布哪些商店及消費者受害,但表示顧客不需要為盜用消費買單,也將計畫免費提供保護個資身分服務。

在電腦維安公司透露,一個名為JokerStash的駭客團體,開始在網路上販賣高達500萬個偷來的信用卡及現金卡資料,而這些資料幾乎都是來自Saks及Lord & Taylor百貨公司帳戶後,該百貨公司集團週日作出了以上資料外洩的公告。

